Киев, , 21:24 — REGNUM Украинские власти приняли решение о введении дополнительных мер контроля на границе с ДНР и ЛНР в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщила 26 февраля пресс-секретарь полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Дарья Олифер на своей страниц в Facebook.

По её словам, в ходе состоявшихся сегодня в Минске переговоров контактной группы была «начато обсуждение модальностей принятия решений относительно открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса».

Олифер отметила, что украинская сторона уже установила необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью на своих КПП, о чём проинформировала в ходе встречи.

Представители Украины призвали ДНР и ЛНР предпринять аналогичные меры со своей стороны, сообщила она.