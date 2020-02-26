Рим, , 21:23 — REGNUM Число заразившихся вирусом COVID-19 в Италии достигло 400, сообщили 26 февраля в департаменте гражданской защиты.

Уточняется, что больше всего заражённых в Ломбардии. Однако есть и случаи выздоровления.

Так, трое заразившихся поправились: один был эвакуирован из города Уханя (провинция Хубэй, Китай) и несколько дней назад отправился домой после выписки, и ещё двое — муж и жена, пролежавшие в больнице в Риме целый месяц.

Также отмечается, что среди заболевших нет детей.

Напомним, в Италии от уханьского коронавируса скончались 12 человек, в тяжёлом состоянии находятся 19 человек.

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