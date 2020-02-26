Санкт-Петербург, , 22:06 — REGNUM Санкт-Петербург по закону не имеет права создавать на своей территории мусорные полигоны, хотя производит мусора намного больше, чем его сосед, Ленинградская область. Та, в отличие от Северной столицы, запустила «мусорную» реформу и принимает меры по современной утилизации отходов, однако из-за проблем мегаполиса пока все попытки тщетны.

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

Областное правительство 26 февраля собрало экспертов, чтобы выслушать их предложения по ситуации, выход из которой нужно найти в ближайшие два-три года.

«В Ленинградской области существует только полигонное захоронение, с этим пора заканчивать, это тупик. Более того, мы не просто имеем вред от полигона, у нас ни один полигон не устроен так, как должен быть», — отметил председатель совета директоров и научный руководитель НПК «Механобр-техника», профессор Леонид Вайсберг.

Например, сегодня весь мусор, который свозится на полигоны из районов самой Ленобласти и Петербурга, не обеззараживается, что нужно делать с самого начала. Таким образом, экологии региона наносится непоправимый вред.

Не способствует эффективному решению мусорного вопроса в Ленинградской области и Петербурге активность разного рода активистов и блогеров. Почерпнув свои «знания» из недостоверных источников, они начинают предлагать сомнительные «идеи», которые отвлекают от работы специалистов. Это касается и болезненной темы мусороперерабатывающих заводов.

«Если бы мне пришлось принимать решение [о мусорной реформе], то для меня совершенно очевидно, что нужно ориентировался не на разговоры [активистов], а строить по той технологии, которую видел на действующем предприятии», — отметил Вайсберг.

Кроме того, необходимо как можно скорее привнести в жизнь обывателя раздельный сбор мусора. Однако и тут не всё так просто: необходим не только сбор опасных отходов — батарейки, аккумуляторы, люминесцентные лампы, тара из-под нефтепродуктов, но и четкое отделение деловой части отходов, подлежащей переработке, от органики.

«Если мы сумели это выделить на старте, то можно говорить, что дальше мы найдём экологически безопасные технологии», — пояснил профессор.

Что касается деловой части — бумага, пластик, металл, этот вид мусора не обязательно разделять. Достаточно, что он будет отделён от органических продуктов, которым требуется абсолютно другая переработка. Такой мусор будет, по примеру европейских стран и не только, разделяться уже на мусороперерабатывающем предприятии.

«Обучить человека полностью расфасовывать мусор мы никогда не сможем, это не технологично, максимум, на что мы можем рассчитывать, что люди дадут нам всё в сухом виде. Сейчас техника дошла до того, что она самостоятельно можно всё это сделать», — пояснил Леонид Вайсберг.

Для того чтобы переработать такой мусор в Ленобласти, считает эксперт, нужно всего четыре небольших завода, в работе которых транспортная составляющая «мусорного» тарифа будет укладываться в разумные рамки. Сами заводы будут работать либо по механико-биологической технологии, которая генерирует обезвреженные отходы, либо на получение RDF (альтернативное топливо), которое востребовано на цементных заводах.

«Но есть проблемы города, возможно, одно из предприятий в приближенной к городской зоне будет принимать отходы мегаполиса. На нем будет увеличена производительность. Согласно мировому опыту, оптимальная производительность завода для города — 350 тысяч тонн в год, а для собственных нужд я бы предложил три-четыре предприятия по 150 тысяч тонн», — подытожил специалист.

Читайте также: Ленобласть предложила Петербургу срочно заняться переработкой своих отходов

Доцент Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Александр Чусов напомнил, что в Северной столице к решению мусорного вопроса подходили неоднократно с 1999 года. Были выполнены эколого-экономические расчеты, а одну из концепций даже утвердила тогдашний губернатор города Валентина Матвиенко. Однако со сменой губернатора о концепции быстро забыли и больше к ней не возвращались.

Последний проект по развитию города и территории вокруг него был разработан в 2015 году. В рамках него специалисты попытались оценить, чем отличаются Петербург и Ленобласть от других стран, которые располагаются на берегу Финского залива. С помощью расчетов был оценен удельный экологический ущерб, наносимый одним человеком. Также выяснилось, что основной урон окружающей среде наносят заводы по утилизации отходов и захоронения мусора. Сами по себе образование и транспортировка отходов таких масштабов загрязнения не дают.

«По Петербургу экологический ущерб на одного человека за последние 30 лет (с 1985 по 2015 год) повысился в три раза. Для пяти районов Ленинградской области — в 1,7 раза. Для Финляндии — снизился в 2,6 раза, для Эстонии — в 2,14 раза. Об этом мы можем сказать точно — там [европейских странах] к решению проблем подходили комплексно», — рассказал Чусов.

На заседаниях правительств Ленобласти и Петербурга предлагались варианты строительства мусороперерабатывющих заводов, однако за последние 20 лет никаких конкретных решений принято не было.

Читайте также: Ленобласть предлагает поднять мусорный тариф в Петербурге и поделиться

Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Михаил Козьминых отметил, что ресурсы мусорных полигонов Ленинградской области подходят к концу, ещё два-три года — и они исчерпают все свои ресурсы.

«Этого периода должно хватить руководству двух регионов для принятия решения. Ведь помимо простого складирования отходов есть другие методы работы с отходами. Мировая экономика шагнула далеко вперёд, и мы должны перенимать опыт», — сказал он.

Помимо необходимости принятия согласованных решений чиновниками двух регионов, эксперты сошлись во мнении, что к этому вопросу должно привлекаться и местное население.

Большинство жителей обоих регионов обеспокоены мусорной проблемой и общим состоянием экологии. Только за последнюю неделю, по словам заместителя начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ларисы Салионовой, в ведомство поступило несколько десятков обращений, все они касались полигонов и мусорной реформы.

«Мы получаем массу негатива, какая бы технология ни была бы предложена и принята», — отметила она.

Читайте также: Жители Ленобласти вышли на народный сход и подожгли чучело мусорной реформы

Исполняющий обязанности начальника управления Ленобласти по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов подчеркнул, что сейчас появилась возможность реализовать комплексный подход к решению мусорного вопроса.

«Технологический блок у нас в субъекте коррелирует с нацпроектом «Экология», мы стараемся достичь тех показателей обработки и утилизации, которые заложены на уровне РФ, но также самостоятельно двигаться в этом вопросе. Мы понимаем, что полигоны — тупиковая история», — заключил чиновник администрации Ленобласти.

Читайте ранее в этом сюжете: Незаконные мусорные полигоны в Ленобласти рекультивируют за счет бюджета