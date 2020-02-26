Вена, , 21:30 — REGNUM Случай заражения коронавирусом не подтвердился у штатного сотрудника отделения Организации Объединённых наций (ООН) в Вене. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба австрийского отделения ООН в Twitter.

По данным пресс-службы, случай с подозрением на заболевание сотрудника коронавирусом был изучен врачами австрийской больницы. Заражение COVID-2019 исключено полностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации штатного сотрудника ООН в Австрии в связи с подозрением на заражение коронавирусом.

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