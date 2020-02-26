Тегеран, , 21:06 — REGNUM Тридцать девять человек выздоровели в Иране после заражения коронавирусом пневмонии, сообщает 26 февраля агентство Fars со ссылкой на иранских медиков.

Агентство утверждает, что подавляющее большинство выздоровевших, а именно 30 человек, отмечено в провинции Кум.

Стоит отметить, что вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на своей странице в Twitter выразил благодарность всем борющимся с распространением коронавируса, а также отметил, что сейчас коронавирус стал первоочередной проблемой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, о первом случае заражения коронавирусом в Иране стало известно 19 февраля. На данный момент сообщается о 139 случаях заражения, 19 из которых привели к летальному исходу.

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