Челябинск, , 21:04 — REGNUM 24-летний житель Челябинска Александр С. требует компенсации за своё помещение в интернат для слабоумных детей. Он обратился в Европейский суд по правам человека, пишут местные СМИ.

В интернате он провёл свои детские годы — десять лет. А когда решался вопрос о его призыве в армию, то врачи признали его не имеющим отклонений по части психиатрии, сообщает 74.ru.

Гражданин подал в суд. Он потребовал 10 млн рублей с тех, по чьей вине годы провёл в спецучреждении и не сумел получить должного образования. Однако российские суды, в том числе и Верховный, ему отказали. Врачи смогли убедить судей в том, что умственная отсталость неизлечима, её можно лишь корректировать, а диагноз гражданину сняли потому, что за последние годы в силу вступили более мягкие нормы классификации.