Нижний Новгород, , 20:57 — REGNUM Российское экологическое движение «РЭД» проведёт мониторинг «горячих точек» по очередному факту загрязнения окружающей среды в Нижегородской области, с забором необходимых проб и передачей их в лаборатории. По словам представителя регионального отделения РЭД по Нижегородской области Ильи Шутова, ПДК формальдегида в Автозаводском районе Нижнего Новгорода превышена вдвое. В подтверждение приведённой информации поступило сообщение от Верхне-Волжского УГМС, в котором говорится, что 17 февраля 2020 года максимальная разовая концентрация формальдегида превысила допустимую норму в 2,1 раза. А концентрация этилбензола в атмосфере г. Дзержинска втрое превысила ПДК в начале февраля 2020 года.

Согласно информации, представленной межрегиональным управлением Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, в Нижнем Новгороде свыше 40 предприятий с суммарным объемом выбросов вредных веществ в 49 тысяч тонн в год.

Отчёт мониторинга применения регионального закона «Об охране атмосферного воздуха в Нижегородской области», представленный в июне прошлого года в Законодательное собрание Нижегородской области, гласит, что самое высокое значение данных показателей среди городов Нижегородской области было в 2018 году в Кстове, где на каждый квадратный километр площади было выброшено 1 164,2 тонны загрязняющих веществ, а на его жителей приходились самые высокие показатели поступающих в атмосферу загрязнений — 593,1 кг на человека.

По данным Росприроднадзора, основными предприятиями-загрязнителями атмосферного воздуха в Нижнем Новгороде являются Сормовская ТЭЦ, Автозаводская ТЭЦ, «ГАЗ», «Завод Красное Сормово», «Нижегородский машиностроительный завод», «Нижегородский водоканал», «Теплоэнерго», «НАЗ «Сокол», «Гидромаш», «ПКО Теплообменник», «ОКБМ им. И. И. Африкантова», «Ондулин-строительные материалы» и «Нижегородский масло-жировой комбинат».

В связи с полученной информацией председатель РЭД Рашид Нургалиев направил соответствующие запросы в областные органы власти. Также глава РЭД дал поручение отделению в Нижнем Новгороде провести мониторинг «горячих точек» с забором необходимых проб и передачей их в лаборатории, сотрудничающие с РЭД.

По результатам проведённых проверок будет принято решение об обращении в соответствующие инстанции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Российского экологического движения «РЭД».