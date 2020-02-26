Москва, , 20:54 — REGNUM Министерство иностранных дел рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран в целях предупреждения завоза коронавируса на территорию России. Соответствующее заявление распространила 26 февраля пресс-служба ведомства.

«В связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции и в целях предупреждения её завоза на территорию России МИД рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в Республику Корея, Иран и Италию, если они не вызваны крайней необходимостью», — говорится в сообщении.

В ведомство также призвали всех российских граждан, находящихся на территории этих стран, сообщить свои контактные данные в посольства и проинформировать о своём фактическом местонахождении «для учёта и дальнейшего регулярного оповещения о планируемых правительством России мерах реагирования в связи с распространением коронавируса».