Екатеринбург, , 20:47 — REGNUM Частные земли нужно изымать под строительство школ и детских садов. Об этом заявил бывший вице-мэр Екатеринбурга, замгендиректора «Форум-групп» Сергей Мямин, сообщает Justmedia.

Выступая на годовом собрании Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области (СОСПП), Мямин предлоложил мэрии «проявить инициативу».

»Муниципалитет может изымать землю под улицу, но не имеет права аналогично изымать ее под школу. В чём логика, мне не до конца понятно», — сказал экс-чиновник.

Деньги на учебные учреждения нужно просить у федеральных властей, считает Мямин.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ответил выступающему, что реализация данной идеи может повлечь обвинения в нецелевом расходовании средств, если объекты так и не будут построены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Екатеринбурге планируют обойтись без школ с 1-ми «Х» классами. В 2019 году в городе наступил «школьный коллапс» из-за массового притока первоклассников.

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