Астрахань, , 20:09 — REGNUM В Астрахани 29 февраля на площади Ленина пройдёт областной фольклорно-этнографический праздник Масленица. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

От ворот Астраханского кремля пройдёт театрализованное шествие ряженых, скоморохов, ростовых кукол и творческих коллективов — более тысячи человек. На площади Ленина будет организовано 22 игровых и сценических площадки. Там же пройдут гала-концерт, выпечка блинов с участием почётных гостей, мастер-классы, выставки, ярмарки и конкурсы.

В региональном празднике примут участие почти все районы Астраханской области, а также гости из ДНР и ЛНР.