Тегеран, , 08:44 — REGNUM 25 февраля командующий морской охраной в Хормозгане заявил, что в порту Джаск (провинция Хормозган), ликвидирована банда контрабандистов иностранного топлива и конфискован миллион литров нелегального топлива. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 февраля.

Командующий морской охраной провинции Хосейн Дехаки отметил, что морская охрана выявила и ликвидировала банду контрабандистов топлива в порту Джаск, причём было захвачено иностранное судно с более чем одним миллионом литров нелегального дизельного топлива стоимостью 70 миллиардов риалов.

По словам Дехаки, 13 иностранных преступников из Индонезии, Сингапура и Сенегала были арестованы и переданы судебным властям.

Как сообщалось в начале июня, Иран открыл приграничный рынок для продажи дизельного топлива покупателям из Пакистана и Афганистана, чтобы противостоять контрабанде топлива в приграничных районах. Топливо, особенно дизельное, нелегально вывозится из Ирана через города, граничащие с Афганистаном, Пакистаном и Турцией. По данным иранских государственных СМИ, каждый день контрабандисты вывозят из страны от 7 до 10 миллионов литров бензина и дизельного топлива.