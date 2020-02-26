Нижневартовск, Югра, , 20:01 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) соседи устроили травлю семье из Китая, и вынудили покинуть регион. Об этом сообщают «Новости Югры».

Семья Сюли Суй работала в Нижневартовске несколько лет. Граждане Китая снимали квартиру. Но после распространения эпидемии коронавируса отношение соседей к ним изменилось настолько, что хозяйка квартиры потребовала покинуть её жилплощадь.

Председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Елена Исламуратова поражена таким отношением к иностранцам в Югре, где проживают люди 124 национальностей.

«Ситуация неприятная. Искренне жаль, что она произошла у нас. Мы любим принимать гостей из разных регионов, стран, сами путешествуем. Я хотела бы призвать югорчан быть более милосердными, а семье из Китая хочу выразить слова сочувствия и пожелать благополучия и добра», — заявила она.

Управление Роспотребнадзора по ХМАО напоминает, что в Югре не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Под карантинным наблюдением в регионе находится 20 человек, из которых 12 граждан Китая.