Тегеран, , 08:45 — REGNUM 25 февраля начальник полиции второй бригадный генерал Абдолла Хассани сделал заявление, что иранские подразделения по борьбе с наркотиками изъяли 244 килограмма запрещенных наркотических веществ в провинции Семнан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 февраля.

Второй бригадный генерал Абдолла Хассани отметил, что изъятие запрещённых веществ произошло в ходе совместной операции провинций Семнан и Южный Хорасан. По словам Хассани, были захвачены двое контрабандистов и одно транспортное средство, в котором незаконным образом провозились 244 кг опиума.

Четыре десятилетия Исламская Республика Иран активно борется с незаконной торговлей наркотиками, зачастую афганского происхождения. Страна тратит миллионы долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков. По имеющимся данным, только в 2018 году иранские силы провели свыше 1500 операций, изъяв 800 тонн различных видов наркотических и психотропных веществ.