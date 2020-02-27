Тегеран, , 08:47 — REGNUM 26 февраля посольство Ирана в Катаре опубликовало заявление, в котором иранским гражданам рекомендовалось избегать поездок в Катар из-за чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Со ссылкой на меры предосторожности, принятые катарским правительством, в заявлении говорится, что с учетом мер, принятых Дохой в отношении стран, имеющих случаи заражения коронавирусом, настоятельно рекомендуется иранским гражданам отложить свой визит в Катар до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

В заявлении также говорится, что люди из стран, где были случаи заражения коронавирусом, должны быть помещены на карантин или под строгий контроль на 14 дней, и только после получения отрицательного теста на инфекцию им будет разрешено въехать в страну [Катар]. «В портах Хамад, Доха, Ар-Руайс моряков обследуют на заражение коронавирусом. Суда должны покинуть порты сразу после разгрузки багажа», — сообщило посольство.

Согласно заявлению, авиакомпания Qatar Airways отменила все свои рейсы в Иран до 14 марта. Каждый день будет осуществляться только рейс Тегеран — Доха. Катар также временно отменил все рейсы иранской авиакомпании в Доху.

Напомним, что смертельная инфекция COVID-19, имеющая своё распространение из города Ухань (Китай), затронула жизни более 80 000 человек по всему миру, в то время как более 2000 человек, в основном граждане Китая, являются погибшими. В последние дни в Иране растет число больных, инфицированных коронавирусом. К настоящему времени в стране подтвержден 61 случай заражения, 19 из которых закончились летальным исходом.