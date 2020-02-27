Тегеран, , 08:48 — REGNUM 26 февраля иранская национальная организация образовательного тестирования объявила, что все международные экзамены, запланированные в стране, будут отложены в качестве превентивной меры, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам представителя организации, все международные экзамены, включая TOEFL, GRE General, GRE Subject, IELTS, Life Skills и UKVI, были отложены до 3 апреля, говорится в сообщении. Новый график проведения международных экзаменов будет позднее объявлен организацией или центрами, ответственными за проведение экзаменов.

Напомним, что смертельная инфекция COVID-19, имеющая своё распространение из города Ухань (Китай), затронула жизни более 80 000 человек по всему миру, в то время как более 2000 человек, в основном граждане Китая, являются погибшими. В последние дни в Иране растет число больных, инфицированных коронавирусом. К настоящему времени в стране подтвержден 61 случай заражения, 15 из которых закончились летальным исходом.