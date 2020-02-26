Вена, , 20:00 — REGNUM Штатный сотрудник Организации Объединённых Наций госпитализирован с подозрением на заболевание коронавирусом в Австрии. Об этом 26 февраля сказано в заявлении ООН в Twitter.

Сообщается, что сотрудник отделения ООН в Вене помещён в больницу с подозрением на заболевание коронавирусом. В настоящее время он проходит обследование и находится под наблюдением врачей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению доктора медицинских наук, врача терапевта-иммунолога Владислава Жемчугова, ключевую опасность в случае с эпидемией коронавируса COVID-2019 представляет скорость распространения заражения.

При этом Жемчугов отметил, что носителем вируса, заражающим других людей, может оказаться человек, у которого нет симптомов коронавируса.

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