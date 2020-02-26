Ташкент, , 19:36 — REGNUM Жители Ташкента 26 февраля организовали своеобразный флешмоб «Ташкент хочет дышать», таким образом выразив свой протест против строительства в центре столицы Узбекистана коммерческого жилья, сообщается в группе Уят.уз.

На переговоры с жителями выехали хоким (глава администации) и прокурор района, а также представители комитета по экологии и защите окружающей среды.

Дело в том, что 2016 году премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал создать на этом участке земли эко-парк, однако недавно выяснилось, что земля передана застройщику.

Жители говорят, при этом демонстрируя документы, что передача земли производилась с нарушениями, а деревья, которые там росли, были выкопаны и увезены в неизвестном направлении.

Всего, по данным жителей, с этого места было увезено более 200 взрослых деревьев.

Граждане выражают надежду, что чиновники одумаются и создадут здесь зеленую зону, так как все вокруг окружено бетонными домами и нт пространства даже для прогулок детей.

Ранее сообщалось ИА REGNUM, что в центре Ташкента вырублены около 90 деревьев, составлявших небольшую рощу, деревья в ней были высажены в 60-х годах прошлого столетия первым секретарем ЦК компартии Узбекистана Шарафом Рашидовым, который жил в этом месте.

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