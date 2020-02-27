Москва, , 00:52 — REGNUM Предпринимаемые в России меры по недопущению распространения заболеваемости новым видом коронавируса следует проводить интенсивнее. Об этом 26 февраля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Те меры, которые предпринимаются у нас, правильные, но их надо интенсифицировать, чтобы не повторить те ошибки, которые совершили правительства Японии, Италии и ряда других стран. Надо работать на опережение. В каждом субъекте РФ должны быть оборудованы и оснащены необходимые боксы и учреждения, где лица, подозреваемые в заболевании, или выявленные факты, были отделены от здорового населения», — сказал Коротченко.

Также эксперт заявил о необходимости проверять состояние здоровья всех лиц, которые прилетают в Россию из Шенгенской зоны. При этом контролировать и противодействовать с распространением коронавирусом в глобальном масштабе следует не на уровне Всемирной организации здравоохранения, которая не справляется с этой задачей, а на уровне ООН. При этом России следует создать специальную структуру по контролю за распространением заболевания на своей территории.

«Необходимо экстренное принятие решение о создании российского национального центра мониторинга биологических угроз. Это необходимо делать. Потому что сегодня пришло это, а завтра придёт другое», — сказал Коротченко.

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