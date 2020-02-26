Париж, , 19:27 — REGNUM Исправительный суд Парижа начал слушания по делу в отношении бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона и его супруги Пенелопы Фийон. Об этом сообщают французские СМИ.

Семейство Фийонов, а также депутат Марк Жуло, обвиняется в крупном хищении государственных средств, злоупотреблении государственной собственностью, а также в нарушении законодательства об отчётности госслужащих о своём финансовом состоянии.

Скандал, связанный с экс-премьером, разгорелся в период предвыборной президентской кампании во Франции в 2017 году. Еженедельник Le Canard Enchaine опубликовал информацию, согласно которой Пенелопа Фийон в течение восьми лет получала зарплату на должности государственного служащего, де-факто не выполняя никакой работы.

По версии журналистов, будучи депутатом Национального собрания Франции, Фийон оформил свою супругу в качестве парламентского помощника. При этом Пенелопа Фийон осталась на своей должности даже когда её муж был назначен премьер-министром страны и покинул должность депутата, а его преемником стал Марк Жуло. Пресса отметила, что Жуло назначил ей зарплату, превышающую свою собственную.