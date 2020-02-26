Скопье, , 20:00 — REGNUM Первый выявленный случай заражения коронавирусом COVID-2019 подтвердили власти Северной Македонии. Об этом 26 февраля сообщает агентство Reuters.

О первом случае коронавируса, зафиксированном на территории страны, сообщил министр здравоохранения страны Венков Филипче. Информация о пациенте и другие подробности не сообщаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению доктора медицинских наук, врача терапевта-иммунолога Владислава Жемчугова, реальное число носителей вируса COVID-2019 следует умножить на десять относительно официально объявленного количества выявленных.

При этом Жемчугов отметил, что есть здоровые носители вируса, которые могут заразить остальных.

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