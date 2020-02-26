Москва, , 19:25 — REGNUM Власти Шри-Ланки приняли решение о продлении срока выдачи бесплатных виз для граждан 48 государств, включая Россию. Об этом сообщили 26 февраля в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Режим бесплатного въезда в страну был введён правительством Шри-Ланки в августе минувшего года и закончился 1 февраля. Позднее власти страны приняли решение о продлении действия данного режима до 30 апреля, теперь оно вступило в силу.

Сообщается, что с сегодняшнего дня также начала действовать процедура бесплатного оформления электронных виз на Шри-Ланку для граждан России через официальный правительственный портал ETA.