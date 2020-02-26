Курск, , 19:21 — REGNUM В 2020 году на Курском направлении появятся новые электропоезда «Ласточка», которые будут курсировать по пяти межрегиональным маршрутам. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Парк подвижного состава Московской железной дороги пополнится 13 пятивагонными электропоездами серии ЭС1П «Ласточка». В них есть вагоны нескольких классов комфорта, поезда адаптированы к перевозке маломобильных граждан и оснащены местами для домашних животных.

Поезда будут ходить из Москвы до Курска, Белгорода, Смоленска, Иваново и Санкт-Петербурга. Всего по этим направлениям будет курсировать 99 электропоездов, в том числе 51 — на Московском центральном кольце.