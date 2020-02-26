Бейрут, , 19:11 — REGNUM Два случай заражения вирусом COVID-2019 зафиксировано в Ливане, сообщает 26 февраля Al Watania.

Информацию распространил ливанский минздрав. Второй заразившийся — это женщина, вернувшаяся в Бейрут из города Кум (провинция Кум, Иран).

Напомним, предыдущий случай заражения уханьским коронавирусом в Ливане зафиксирован у другой женщины, которая также посещала Кум в паломнических целях.

На данный момент в Иране зафиксировано 139 случаев заражения COVID-2019, причём 19 заболевших умерли.

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