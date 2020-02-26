Мурманск, , 19:05 — REGNUM За последние 30 лет в Мурманской области зарегистрировано 7140 случаев ВИЧ-инфекции, из которых только 130 — иностранные граждане. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном противотуберкулёзном диспансере.

Минувший год добавил Мурманской области 432 новых случая заболевания. Наибольшее число зараженных ВИЧ зарегистрировано в областном центре, Апатитах, Кольском и Кандалакшском районах.

В основном ВИЧ заражаются через половой контакт — более чем в 60% случаев, от использования иглы при употреблении наркотиков заразились 27,9%. Больше всего этот путь заражения распространен в Мурманске и Североморске.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Архангельской области число с ВИЧ за год выросло боле чем на 10%.