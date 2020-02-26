Торонто, Канада, , 19:00 — REGNUM Число заразившихся вирусом COVID-19 в Канаде достигло 12 человек, сообщает 26 февраля минздрав канадской провинции Онтарио.

Уточняется, что ещё одним инфицированным является женщина, которая прибыла в Торонто из Ирана. Она уже третий день находится в карантине.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11-й случай заражения уханьским коронавирусом в Канаде был зафиксирован 24 февраля. Восемь человек из 12 на данный момент выздоровели.

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