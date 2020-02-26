Москва, , 18:58 — REGNUM С учётом длительного инкубационного периода коронавируса COVID-19, в течение которого носитель уже является заразным, реальная численность заболевших может составлять порядка 7 млн человек, а это при худшем сценарии развития событий может привести к летальности, исчисляющейся миллионами людей. Об этом 26 февраля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире телеканала «Россия 24».

«Скрытое количество носителей можно получить, умножив количество выявленных на сто. Если там 70 тыс., значит, получится 7 млн. Если будет наблюдаться геометрическая прогрессия, каждый день будет удваиваться численность, то мало не покажется никому, и летальность будет измеряться миллионами людей. Это коснётся практически каждого», — заявил Жемчугов.

Из-за вспышки коронавируса в Италии заразились уже более 300 человек, при этом 11 человек умерли. Вирус уже распространился и в соседние страны: заболевшие обнаружены в Австрии, Хорватии и Швейцарии. Также случай заражения отмечен в Алжире: заболевание было зафиксировано у гражданина Италии, прибывшего в африканскую страну 17 февраля.