Миасс, Челябинская область, , 18:51 — REGNUM В Челябинской области директор муниципального предприятия Миасса «Городское хозяйство» стала фигуранткой уголовного дела. Ей вменяют злоупотребление должностными полномочиями, сообщает областное управление СКР.

По данным следователей, в 2019 году подозреваемая подписала акт о том, что выполнены работы по муниципальному контракту по монтажу теплоизоляции на магистральном трубопроводе. И это притом, что она якобы знала, что фактически работы не доведены до конца, а технологический надзор и строительный контроль не выполнены в полном объёме.

От её действий бюджет Миасса понёс ущерб в размере больше 1,6 млн рублей. Подозреваемая задержана. Скоро ей могут избрать меру пресечения и предъявить обвинение.