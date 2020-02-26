Москва, , 18:43 — REGNUM В мире начала развиваться вторая волна эпидемии коронавируса, уже куда более масштабная, чем первая, которую удалось локализовать в Китае. Об этом 26 февраля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас наступает вторая волна. Первой волной были те китайцы, которые болели, уехали из Китая с вирусом в инкубационном периоде, пока у них ещё не ввели карантин. Сейчас эти китайцы заразили (других и запустили) вторую волну, началась вторая волна в тех регионах, городах и странах, где наиболее развиты чайнатауны», — заявил Жемчугов.

«Это вторая волна, но её пытаются тоже ограничить. Итальянцы пострадали от того, что они считали, что они очень хорошо защищены, так же как японцы, островами, горами, альпийским воздухом. Поэтому они теперь страдают. Эту волну, наверное, можно остановить — но она будет обязательной», — подчеркнул он.

Из-за вспышки коронавируса в Италии заразились уже более 300 человек, при этом 11 человек умерли. Вирус уже распространился и на соседние страны: заболевшие обнаружены в Австрии, Хорватии и Швейцарии. Также один случай отмечен в Алжире: заболевание было зафиксировано у гражданина Италии, прибывшего в африканскую страну 17 февраля.