Москва, , 18:37 — REGNUM Полноценной весны в Москве можно ожидать уже в середине апреля, когда температура воздуха начнёт повышаться до +15 °С. Об этом 26 февраля сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом в первые дни календарной весны, согласно прогнозу синоптиков, ожидается понижение температуры.

В ближайшие дни в столичном регионе будут продолжаться осадки в виде мокрого снега с дождём, местами сильные, на дорогах вероятна гололедица. Температура воздуха в ночные часы будет находиться в пределах −1… +1 °С, днём столбики термометров будут подниматься до +2… +4 °С.

Между тем в воскресенье, 1 марта, прогнозируется понижение температуры в ночное время местами до — 7 °C, днём ожидается 0… +5 °С, осадки при этом прекратятся.

В начале следующей недели, 2 и 3 марта, температура вновь начнёт повышаться, возможны несущественные осадки.