Тамбов, , 18:33 — REGNUM В Тамбовской области за год благодаря диспансеризации и профилактическим осмотрам смертность от новообразований снизилась на 1,7%, от болезней системы кровообращения — на 4,3%. Данная динамика превышает среднероссийские значения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Выездная форма медицинской помощи Tambov.gov.ru

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых направлений нацпроекта «Здравоохранение». В соответствии с поручениями губернатора Александра Никитина в прошлом году в Тамбовской области значительно увеличили охват населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами. Всего профосмотры прошли около 600 тыс. жителей области, что почти на четверть больше запланированного. Во многом этого удалось добиться за счет выездных форм работы, благодаря которой медицинскую помощь получили более 90 тыс. сельских жителей. Кроме того, в центральных районных больницах также сформированы мобильные медицинские бригады, которые охватили еще более 150 тыс. человек.

Благодаря такой работе медики выявили на ранних стадиях много случаев серьезных заболеваний, что позволило провести своевременное лечение, спасти здоровье и жизни людей. Важнейшим результатом увеличения профилактических осмотров в Тамбовской области стало снижение смертности от новообразований на 1,7% и от болезней системы кровообращения на 4,3%. Эти показатели в несколько раз выше среднероссийских значений. Так, например, смертность от новообразований в РФ в 2019 году выросла на 0,6%, а смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 1,1%.

В настоящее время для оказания мобильной медицинской помощи в Тамбовской области задействованы пять флюорографических установок, два передвижных маммографа и два стоматологических кабинета. До конца года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется приобрести еще 10 мобильных комплексов, в числе которых два маммографа, один флюорограф, а также семь мобильных ФАПов для работы в малонаселенных селах.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назвал снижение смертности и повышение продолжительности жизни главными индикаторами успешности нацпроектов.