Тегеран, , 18:33 — REGNUM Иранская полиция ведёт борьбу с распространением паники из-за уханьского коронавируса, сообщает 26 февраля ISNA.

Подразделением полиции, которое отвечает за предупреждение нарушений в интернете, задержаны 24 человека. Их подозревают в том, что они распространяли в интернете ложную информацию о заболеваемости вирусом COVID-19.

Задержанные ранее 118 человек были допрошены и отпущены домой. Это делается, как пояснили в полиции, чтобы не допустить «повышения обеспокоенности общества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране на сегодняшний день зафиксировано 139 случаев заражения COVID-19: 19 человек скончались, 25 — выздоровели.

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