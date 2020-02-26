Москва, , 18:29 — REGNUM Эпидемия коронавируса привела к спаду мировой торговли и уже отразилась негативно абсолютно на всех. Об этом 26 февраля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире телеканала «Россия 24».

«Многие считают, что чрезмерное раздувание этой проблемы в прессе или на телевидении кому-то выгодно. Я не могу найти ни одной страны, кому это выгодно. Китайский рынок зависит от американского. Американцам бить Китай — как бить себя левой ногой по правому уху. Мировые рынки падают, нефть падает — у нас от этого будут дыры в бюджете. Промышленность мировая падает и так далее», — заявил Жемчугов.

Из-за вспышки коронавируса в Италии заразились уже более 300 человек, при этом 11 человек умерли. Вирус уже распространился и в соседние страны: заболевшие обнаружены в Австрии, Хорватии и Швейцарии. Также отмечен в Алжире: заболевание было зафиксировано у гражданина Италии, прибывшего в африканскую страну 17 февраля.