Берлин, 26 февраля 2020, 18:38 — REGNUM До 19 человек возросло количество заражённых коронавирусом COVID-19 в Германии. Ещё об одном случае сообщил министр здравоохранения федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Карл Йозеф Лауманн на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.
По данным министра, в регионе двое заражённых коронавирусом, мужчина и его супруга. Состояние мужчины оценивается как тяжёлое, женщина чувствует себя значительно лучше него. У детей инфицированных признаков болезни не наблюдается.
Местные власти начали ряд мероприятий для недопуска распространения коронавируса. Учитывая, что женщина работает в детском саду, власти предпринимают максимум усилий для выявления лиц, контактировавших с заболевшей. Деские образовательные учреждения в округе Хайнсберг закрыты на карантин.
Из общего числа заболевших (на сегодня это 19 человек) коронавирусом большая часть была выявлена у пациентов в федеральной земле Бавария, два в Северном Рейне-Вестафалии, один в Баден-Вюртемберге.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ещё одном случае заражения коронавирусом, который был выявлен на западе Германии у туриста, приехавшего из Италии.
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