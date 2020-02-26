Болонья, Италия, , 18:14 — REGNUM Из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, введенного в ряде регионов северной Италии, богослужения Пепельной среды (день начала Великого поста у католиков) в этих регионах пройдут при закрытых дверях, передает Sky в среду, 26 февраля.

При этом администрации некоторых приходов организуют онлайн-трансляции литургии. Также организована рассылка текстов богослужений Пепельной среды всем прихожанам.

По данным властей страны на 15:00 местного времени среды, от коронавируса в Италии умерло 12 человек, общее число заболевших — 374. Центром распространения вируса является северный регион Ломбардия (Милан), однако заболевшие есть уже в половине (10 из 21) регионов страны.