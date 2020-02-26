Рим, , 18:08 — REGNUM Нет никаких оснований полагать, что 2019/2020 учебный год в Италии будет «потерян», заявила в среду, 26 февраля, министр образования Лючия Адзолина.

Нормативы, согласно которым в течение года должно быть 200 учебных дней, будут выполнены, несмотря на то, что в ряде регионов страны из-за коронавируса школы временно закрыты, отметила она.

По данным властей страны на 15:00 местного времени среды, от коронавируса в Италии умерло 12 человек, общее число заболевших — 374. Центром распространения вируса является северный регион Ломбардия (Милан), однако заболевшие есть уже в половине (10 из 21) регионов страны.