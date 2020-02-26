Милан, Италия, , 18:02 — REGNUM Прокуратура Милана в среду, 26 февраля, открыла производство по факту провоцирования паники посредством распространения сообщений в социальных сетях.

Речь идет об аудиозаписи, распространявшейся в Whats'app — в надзорном ведомстве полагают, что массовая скупка гражданами товаров в супермаркетах, имевшая место 22 февраля, была спровоцирована в том числе этими сообщениями.

По данным властей страны на 15:00 местного времени среды, от коронавируса в Италии умерло 12 человек, общее число заболевших — 374. Центром распространения вируса является северный регион Ломбардия (Милан), однако заболевшие есть уже в половине (10 из 21) регионов страны.