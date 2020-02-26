Рим, , 17:55 — REGNUM В Италии из-за распространения коронавируса сложилась «чрезвычайная санитарная ситуация», но это не повод для излишней драматизации, заявил в среду, 26 февраля, премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Вирус — не повод для страха, следует лишь руководствоваться указаниями медиков и выполнять решения властей, направленные на противодействие распространению болезни, сказал он.

По данным властей страны на 15:00 местного времени среды, от коронавируса в Италии умерло 12 человек, общее число заболевших — 374. Центром распространения вируса является северный регион Ломбардия (Милан), однако заболевшие есть уже в половине (10 из 21) регионов страны.