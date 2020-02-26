Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Скульптуры «Спорт» и «Искусство», стоявшие у входной группы Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» с 1981 года, демонтировали и отправили на Крестовский остров Петербурга. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM представитель компании «СКА Арена» Ольга Рудакова, там их установят на территории футбольного стадиона.

С руководством «Газпром Арены» было заключено соответствующее соглашение. «Для сохранности скульптуры закроют деревянными коробами», — добавила Рудакова. Таким образом, пока что увидеть их у посетителей стадиона вряд ли получится.

Дальнейшая судьба скульптур авторства Валентины Рыбалко, Николая Гордиевского и Геннадия Баграмяна в настоящее время обсуждается.

Скульптуры переместили на Крестовский остров из Московского района, где 31 января в процессе демонтажа крыши произошло обрушение СКК, при котором погиб рабочий.

На этом месте «СКА Арена» намерена построить самую крупную ледовую площадку в Европе, на которой состоится чемпионат мира по хоккею 2023 года.

Площадь нового комплекса составит около 167 тысяч кв. метров, высота — 49 метров. Вместимость стадиона для хоккейных матчей составит 21,5 тысячи человек, для концертов — 23 тысячи человек. Помимо собственно арены инвестор должен будет обустроить общественное пространство вокруг стадиона с площадью озеленения не менее пяти гектаров.