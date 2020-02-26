Вильнюс, , 17:56 — REGNUM Чрезвычайная ситуация общегосударственного масштаба объявлена в связи с угрозой распространения нового коронавиурса в Литве. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

Предложение о введении режима ЧС в связи с эпидемией коронавируса поступило от министерства здравоохранения Литвы. Правительство поддержало данное предложение, решение о введении режима ЧС было принято 25 февраля на заседании кабинета министров.

Статус ЧС позволит оперативнее и действеннее организовывать и координировать работу ответственных инстанций, упростить процедуры получения средств из государственного медицинского резерва.

В Литве под наблюдением медиков в настоящее время находятся около 800 человек с подозрением на заболевание коронавирусом. В основном это граждане, побывавшие в Китае или в Италии. Все они проходят первичный медосмотр при прибытии в Литву, заполняют анкету, оставляют свои контактные данные и получают инструкции о дальнейших действиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Латвии нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.

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