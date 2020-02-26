Москва, , 17:49 — REGNUM Около 1,2 тысячи организованных российских туристов находится в Южной Кореей, где наблюдается вспышка нового коронавируса. Об этом 26 февраля сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её словам, Южная Корея пользуется спросом главным образом у туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сибири и с Дальнего Востока.

При этом, как отметила Ломидзе, туристический поток из России в Южную Корею начал сокращаться еще в январе, когда в этой стране начали фиксироваться первые случаи заражения коронавирусом.

Сезон, когда растёт количество бронирований в Южной Корее, традиционно начинается весной, уточнила исполнительный директор АТОР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня российские власти приняли решение об ограничении на период с 1 марта по 1 апреля авиасообщения с Южной Кореей. Роспотребнадзор также рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Южную Корею в связи с распространением коронавируса.

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