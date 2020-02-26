Волгоград, , 17:49 — REGNUM За хранение, перевозку и сбыт поддельных купюр осудили трёх жителей Волгоградской области. Мужчины печатали на цветном принтере банкноты и расплачивались ими в маленьких магазинах на территории Волгоградской и Астраханской областей, сообщили 26 февраля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Злоумышленники с 27 ноября по 2 декабря 2018 года успели сбыть на территории соседних регионов 15 поддельных купюр номиналом две тысячи рублей каждая. Один из фигурантов уголовного дела печатал банкноты на цветном принтере, а затем сообщники расплачивались фальшивыми деньгами за продукты в небольших магазинах. На суде они полностью признали свою вину.

Двое подельников получили по два года два месяца лишения свободы, третьего мужчину приговорили к 3,5 годам заключения. Приговор пока не вступил в законную силу.