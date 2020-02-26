Москва, , 17:41 — REGNUM Более восьми тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 26 февраля сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По его словам, всего в рамках мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекциипод медицинское наблюдение было помещено около 31 тысячи человек.

«На сегодняшний день остаётся под медицинским наблюдением 8165 человек», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что на сегодняшний день в рамках профилактических мероприятий проведено более 150 тысяч исследований.