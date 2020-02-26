Екатеринбург, , 17:38 — REGNUM В Свердловской области пока не планируют отменять Российско-Китайскую промышленную выставку и международную выставку «Иннопром» в 2020 году из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил и. о. главы региона Сергей Бидонько, сообщает ИА REGNUM.

Как заявил чиновник на пресс-конференции, всё будет зависеть от той ситуации, которые сложится в мире и России в преддверии мероприятий. Их судьбу решат на самом верху.

«Если будет принято решение не проводить, то оно будет общефедеральное», — сказал Бидонько.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение Российско-Китайского ЭКСПО намечено на лето 2020 года. «Иннопром» же традиционно пройдёт в начале июля.

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