Кострома, 26 февраля 2020, 17:34 — REGNUM В Костроме три улицы и сквер будут носить имена героев Великой Отечественной войны, — сообщает ТРК «Кострома».
Улицы назовут именами маршалов Советского Союза Семена Тимошенко, Родиона Малиновского, Дмитрия Устинова. Один из городских скверов будет носить имя уроженца Костромы Героя Советского Союза Юрия Беленогова.
Двум образовательным учреждениям Костромы также присвоят имена местных героев. Гимназию № 33 назовут в честь маршала Александра Василевского, а школа № 6 в Заволжье будет носить имя Героя Советского Союза Алексея Голубкова.