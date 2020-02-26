Эль-Кувейт, 26 февраля 2020, 17:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Кувейта сообщило о выявлении ещё 13 случаев заражения коронавирусом Covid-19 в стране, 26 февраля сообщает агентство Reuters.
По сообщению министерства, все новые случаи связаны с людьми, путешествовавшими в Иран. Общее число случаев заражения коронавирусом в Кувейте достигло 25.
По информации ВОЗ, в настоящий момент в мире выявлено 81 270 случаев заражения уханьским коронавирусом, 2770 заболевших погибли.
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