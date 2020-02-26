Кострома, , 17:32 — REGNUM Региональный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» отметил свой 4-й день рождения фотовыставкой при свете фонариков, — сообщает ТРК «Русь».

Экспозицию представляли зрителям при свете ручных фонариков. Он — первый помощник спасателей. Чаще всего волонтерам приходится искать людей в лесу ночью. Гостям показали содержимое рюкзака каждого добровольца. Рация, аптечка, компас, навигатор.

«Любая лесная заявка — это экстренная заявка. Если городской поиск, потерявшийся может, так или иначе, обратиться за помощью или ему кто-то из прохожих может помочь, то, соответственно, в лесу помощи просить не у кого. Это всегда экстренный выезд. Если же допустим это глубокая осень, начало зимы, то тут осложняется ещё и температурными условиями», — координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алексей

812 заявок на поиск людей, 690 спасённых жизней. Таковы итоги 4-летней работы отряда «Лиза Алерт» в Костромской области. В списке ненайденных остаются 60 человек.