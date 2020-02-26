Оренбург, , 17:27 — REGNUM В Оренбургской области с 19:00 местного времени (17:00 мск) 26 февраля прекращено движение для всех типов транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (Оренбург-Орск-Подъезд к пункту пропуска «Орск») км 170+000 (н.п. Краснощеково) — км 260+000 (н.п. Гай), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Ограничение ввели из-за неблагоприятных погодных условий. Ожидается, что участки трассы откроют 27 февраля в 08:00.

Стоит отметить, синоптики прогнозировали 26 февраля на территории региона сильный ветер. Сейчас в Оренбуржье бушует метель, на дорогах ограничена видимость. Ночью ожидается туман видимостью менее 500 метров и резкое понижение температуры воздуха.