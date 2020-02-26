Ярославль, 26 февраля 2020, 17:22 — REGNUM С 1 апреля в Ярославле будет закрыт троллейбусный маршрут № 8, связывающий центр города и самый населенный Дзержинский район Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Руководство города объясняет закрытие маршрута тем, что он убыточен.
Закрытие маршрута происходит одновременно с закрытием депо № 1 в центре города, откуда выходил в рейс 8-й маршрут. Оно отдается под застройку. Троллейбусы из него переезжают в депо № 2 на улице Гагарина. Власти обещают, что ни один сотрудник не потеряет работу. Сергей Волканевский пообещал, что маршрут будет восстановлен после адаптации трамвайного депо на Ленинградском проспекте для приема троллейбусов.
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