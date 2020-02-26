Рязань, , 17:22 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов рекомендовал городской администрации отказаться от планов по строительству школы в Лесопарке Рязани. Об этом он написал 26 февраля на своей странице в социальной сети.

Глава региона отметил, что проект строительства новой школы необходимо перенести из Лесопарка в другое более подходящее место. Поводом для такого решения стали итоги опроса общественного мнения, которые не выявили явного перевеса в вопросе.

«К моему большому сожалению, опрос о строительстве школы в Лесопарке разделил людей. Моя работа всегда была и будет направлена исключительно на единение рязанцев, на консолидацию наших созидательных усилий. У нас всех есть одно общее дело — благополучие и развитие Рязанской области. В результатах опроса этого нет. Если потребуются дополнительные финансовые средства, правительство области окажет в этом помощь!» — написал губернатор.

Школа требуется жителям микрорайона Кальное. Городские власти предложили построить общеобразовательное учреждение в Лесопарке и запустили голосование на портале «Наш дом Рязань». Поддержали идею 50,52% рязанцев, не довольны местом 49,48% горожан. В социальных сетях жители говорят о «накрутке» голосов, выступают против застройки лесного массива и указывают на плохую транспортную доступность нового объекта для микрорайона.