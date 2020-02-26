Рязань, 26 февраля 2020, 17:22 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов рекомендовал городской администрации отказаться от планов по строительству школы в Лесопарке Рязани. Об этом он написал 26 февраля на своей странице в социальной сети.
Глава региона отметил, что проект строительства новой школы необходимо перенести из Лесопарка в другое более подходящее место. Поводом для такого решения стали итоги опроса общественного мнения, которые не выявили явного перевеса в вопросе.
Школа требуется жителям микрорайона Кальное. Городские власти предложили построить общеобразовательное учреждение в Лесопарке и запустили голосование на портале «Наш дом Рязань». Поддержали идею 50,52% рязанцев, не довольны местом 49,48% горожан. В социальных сетях жители говорят о «накрутке» голосов, выступают против застройки лесного массива и указывают на плохую транспортную доступность нового объекта для микрорайона.