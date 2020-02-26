Бишкек, , 17:15 — REGNUM В 2020 году стоимость паломничества в Мекку для граждан Киргизии выросла на $350 (23 тысячи рублей) и теперь составляет $3 350 (217 тысяч рублей), передает «Кабар» со ссылкой на информацию духовного управления мусульман республики.

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В муфтияте увеличение расценок на хадж сразу на 11,6% объяснили нововведениями, принятыми властями Саудовской Аравии.

Теперь паломникам-мусульманам придется платить за визу и за медстраховку. Также принимающая сторона повысила цены на некоторые услуги в Мине и Арафате.

В духовном управлении мусульман Киргизии отмечают, что в текущем году квота на количество паломников-киргизстанцев выросла до 6 100 человек.

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